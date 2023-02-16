«Праведник» и «Непослушная». Рассказываем, что посмотреть в кино в Краснодаре с 16 февраля

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Пока «Чебурашка» и второй «Аватар» продолжают свою заочную схватку за звание абсолютного чемпиона российского проката, в кинотеатрах идут и другие фильмы. Премьеры, возможно не такие громкие, но зато есть из чего выбрать. Новинки представлены в разных жанрах при этом есть как отечественные, так и зарубежные ленты. На роль ведущей кинопремьеры недели претендует историческая драма Сергея Урсуляка «Праведник». В главных ролях Александр Яценко и Сергей Маковецкий. По сюжету, в разгар Великой Отечественной офицер Красной Армии Николай Киселев (Александр Яценко) получает приказ вывести из оккупированной Беларуси за линию фронта свыше двухсот евреев. Истощенным, измученным голодом и страхом людям, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести в награду надежду на спасение.

«Праведник» дал небольшую фору другой кинопремьере недели — фильму «Непослушная». Любовную мелодраму с Анастасией Резник и Александром Петровым выпустили в прокат специально к 14 февраля. Студентка — эколог «разносит» проект приехавшего в её вуз главы строительной компании. Бизнесмен заинтригован. Он сначала пытается попросту «купить» строптивую студентку, а после неудачи предлагает пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства в лесопарке. Она соглашается, но бизнесмен оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла. Предупредим, сейчас на «Кинопоиске» у фильма довольно низкая оценка — 4,9 балла. У Дженнифер Лопес и Джоша Дюамеля в «Моей пиратской свадьбе» отношения зашли дальше, чем у героев предыдущей картины. У них на носу бракосочетание, с ним все сразу пошло не по плану. Сперва подготовку срывали родственники, а потом на острова нагрянули пираты! Праздник испорчен и теперь заботиться нужно не о рассадке гостей, а о собственных жизнях. Попутно предстоит разобраться в истинных чувствах друг к другу.

Список «любовных» кинолент, выпущенных под профильный праздник, продолжает режиссерская работа Кэти Холмс «Одиноки вместе». Джун (Кэти Холмс) арендует дом в пригороде Нью-Йорка. Она готовится провести в нем отпуск со своим парнем. Однако на месте она обнаруживает, что в доме уже живет другой мужчина. Вместе они вынуждены уживаться до выяснения обстоятельств. Вскоре между ними вспыхивают чувства. На «любовной» неделе нашлось место и серьезному фестивальному кино. «После Янга» с Колином Фареллом получил номинацию «Особый взгляд» на Канском фестивале. Главный герой Джейк (Колин Фарелл) пытается починить сломавшегося робота — андроида Янга. Он неотличим от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее. Для тех, кто на неделе хочет пройти короткий путь от любви до ненависти, в кино ждет хоррор «Заклятье. Первое пробуждение». В сюжете всё по законам жанра: ночь, улица, маленькая девочку с куклой в руках, одетая в старомодное платье и веселая компания молодых людей. Городская легенда о девочке-призраке гласит, она готова отомстить любому, кому не посчастливится пересечь ее путь.

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