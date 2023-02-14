Приплыли. В Ростове-на-Дону не состоится запланированный ранее чемпионат Европы по гребле

Ростовская область

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Власти распустили оргкомитет соревнований

В 2023 году в Ростове-на-Дону должен был пройти чемпионат Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Но на сайте правительства Ростовской области 10 февраля появилось распоряжение о роспуске оргкомитета соревнований. Внимание на это обратили журналисты Donnews.

Соревнования планировали провести на гребном канале «Дон». Право принять чемпионат Европы среди юниоров город получил в 2019 году, тогда Ростов-на-Дону обошел немецкий Крефельд, получив 28 из 29 голосов.

В марте 2022 года СМИ сообщали, что Ростову-на-Дону оставили право на проведение международных соревнований при том, что после начала СВО Европейская федерация гребного спорта присоединилась к санкциям против российских спортсменов. Вероятно, теперь решение пересмотрели, пишет Donnews.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Сергей Галицкий поднялся на 6 позиций в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола.

Гребля Ростов-на-Дону Спорт

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