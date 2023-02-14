Глава Адыгеи и раис Татарстана обсудили социально-экономическое сотрудничество республик

13 февраля в Казани прошла рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и раиса Татарстана Рустама Минниханова

Мурат Кумпилов прибыл в Татарстан для расширения сотрудничества в наиболее востребованных областях социально-экономической деятельности и обмена лучшими региональными практиками.

Раис [глава, арабское слово, означающее «начальник», — прим.ред.] Татарстана поддержал инициативу выстраивания взаимовыгодных отношений двух регионов. Он вкратце рассказал о Татарстане, одном из ведущих и промышленно развитых регионов России. Основа экономики республики — нефтяная промышленность, нефтепереработка и нефтехимия. Регион полностью обеспечивает себя основными видами сельхозпродукции и активно развивает индустрию халяль [линейку продуктов, приготовленных в соответствии с традициями ислама, — прим. ред].

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на давние дружественные связи между жителями Адыгеи и Татарстана и роль татарской диаспоры в укреплении межнационального согласия в Адыгее. В республике наладили тесное взаимодействие с культурно-просветительским обществом «Дуслык», объединяющим около 2,5 тыс.татар, проживающих в Адыгее. Рустам Минниханов выразил признательность руководству Адыгеи за поддержку татарских общественных организаций.

На переговорах Мурат Кумпилов рассказал о преимуществах и достижениях Адыгеи: валовый региональный продукт показывает устойчивый рост, а в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Адыгея заняла 13 место. Республика достигла ведущих позиций в ЮФО по темпам роста оборота организаций (125,7%), ввода жилья (152,4%), строительства (141,5%), индекса промышленного производства (112,5% за 2022 год).

Глава Адыгеи считает, что точками взаимодействия может стать сотрудничество в организации индустриальных парков. Интересен республике и опыт Татарстана в создании научно-производственных кластеров в энергетике, химии, машиностроении и других отраслях, включающих центры подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и промышленные комплексы.

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«Мы всегда готовы к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров для отраслей экономики. Важное направление взаимодействия — цифровизация. Готовы делиться своим опытом в этой сфере», — отметил Рустам Минниханов. Он рассказал о возможностях федеральной торговой площадки «ЗаказРФ» и о проекте «Республиканский маркетинговый центр — центр импортозамещения».

В мае 2023 года представители Адыгеи планируют поучаствовать в федеральном экономическом форуме «KazanForum».