Делегация Адыгеи изучает опыт развития индустриальных парков Татарстана

13 февраля делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова посетила «Камский индустриальный парк «Мастер» и особую экономическую зону «Алабуга»

Делегация посетила резидентов разных направлений, работающих на территории «Камского индустриального парка «Мастер». К такой организации промзон стремится и Адыгея. Мурат Кумпилов подчеркнул важность изучения передовых практик регионов, где уже успешно функционируют промпарки.

Руководство «Мастера» рассказало гостям об организации промышленной площадки, инфраструктуре и услугах парка. Члены делегации задали вопросы о запуске производства, оборудовании и условиях размещения.

Камский индустриальный парк «Мастер» — один из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой. Основной вид деятельности большинства резидентов — машиностроение. Активно развивается диверсификация производств, создаются и функционируют предприятия разной направленности.

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Представителей Адыгеи также заинтересовал опыт Татарстана в развитии особой экономической зоны «Алабуга», где создан полный инфраструктурный цикл. Сегодня на территории ОЭЗ — более 30 производств и 10,5 тыс. рабочих мест. Такие же планы и у Адыгеи. По предварительным расчетам мультипликативного эффекта, работа промпарка в Тахтамукайском районе серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона и создаст около 10 тыс. рабочих мест.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи