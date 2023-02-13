Главы Адыгеи и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве республик

12 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Башкортостана Радий Хабиров подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве республик

Делегация Адыгеи под руководством Мурата Кумпилова совершила рабочую поездку в Башкортостан.

Обе республики заинтересованы в увеличении товарооборота и расширении связей в других сферах жизни. С этой целью главы республик подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между двумя республиками. Оно предусматривает: инвестиционные мероприятия;

обмен опытом в развитии сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, туризма, образования, культуры, спорта, молодежной и национальной политики, СМИ, информатизации, научных исследований, инноваций и других аспектах.

Глава Адыгеи подчеркнул общность двух регионов, позволяющую выстраивать продуктивный диалог по многим направлениям. «Уже сейчас можно сказать о том, что наши отношения успешно развиваются. Мы ценим дружбу и сотрудничество с Башкортостаном. Видим огромный потенциал для совместной работы. На территории Адыгеи мы реализуем два якорных проекта. Прежде всего это горнолыжный курорт «Лагонаки», который позволит республике увеличить доходы в турсфере. Первую очередь этого объекта завершим к 2025 году. Вторая инициатива — строительство большого индустриального парка. Поэтому сегодня было важно и интересно посетить парк «Уфимский», изучить ваш опыт», — сказал Мурат Кумпилов.

Адыгея поставляет в Башкирию в продовольственные товары: адыгейский сыр и другую молочную продукцию, фрукты и овощи для детского питания, адыгейскую соль. Из Башкирии в Адыгею ввозят дизельное топливо и бензин.

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«Мы очень рады сегодняшней встрече. Такие визиты, безусловно, способствуют обогащению наших отношений и увеличению товарооборота, открывают новые возможности совместной работы. Так, сегодня мы посетили индустриальный парк «Уфимский» и готовы поделиться опытом организации подобных площадок. Экономика Башкортостана в современных условиях развивается хорошими темпами. Мы готовы к работе с коллегами из Адыгеи по многим вопросам, будем обмениваться лучшими практиками. Интересно сотрудничество в туристической индустрии, сельском хозяйстве, культурной сфере», — отметил Радий Хабиров.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи