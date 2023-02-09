«Орленок» займется переподготовкой школьных педагогов Адыгеи

9 февраля на встрече в Доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Орленок» Александр Джеус обсудили расширение сотрудничества

На встрече Александр Джеус отметил значимость дальнейшего укрепления сотрудничества с республикой и сообщил о планируемых в этом направлении мероприятиях.

По его словам, одна из задач ВДЦ «Орленок» — взаимодействие с регионами по подготовке и переподготовке педагогов. С этой целью Адыгею планируют включить в образовательную программу начальных классов «Орлята России» — это начальная ступень Российского движения детей и молодёжи. Программа направлена на развитие социальной активности младших школьников. Первый шаг к реализации программы «Орлята России» — переобучение педагогов.

«С Адыгейским госуниверситетом подписали соглашение о расширении сотрудничества, которое начиналось с совместных проектов с республиканской естественно-математической школой, организации математических смен. Рассчитываем, что в этом году при поддержке Правительства РФ математическая смена приобретет новый импульс. Также планируем увеличивать число путевок для детей из Адыгеи», — добавил Александр Джеус.

Глава республики отметил, что ВДЦ «Орленок» — один из стратегических партнеров Адыгеи в развитии образовательной инфраструктуры.

«У нас сложились давние и эффективные отношения с «Орленком», налажена системная работа по разным направлениям деятельности. Это касается и организации отдыха наших детей в «Орленке», в том числе из семей мобилизованных, и совместных проектов с республиканской естественно-математической школой. Важно расширять сотрудничество, которое открывает новые перспективы для детей. Отдельное направление — повышение профессионального мастерства педагогов», — сказал глава Адыгеи.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика заинтересована продолжать сотрудничество в вопросах организации детского отдыха, реализации совместных проектов, расширении инфраструктуры поддержки талантливой молодежи.

В рамках 100-летия государственности Адыгеи и за вклад в образование и воспитание подрастающего поколения Александру Джеусу и Василию Бабаку вручили юбилейные медали «100-летие образования Республики Адыгея».