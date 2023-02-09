В Ростове-на-Дону продают два особняка из перечня объектов культурного наследия

Ростовская область

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  • Доходный дом И. Р. Гоца © скриншот из сервиса Google Maps
    Доходный дом И. Р. Гоца © скриншот из сервиса Google Maps

Один из особняков оценили в 330 млн рублей

На популярном сайте объявлений ростовские журналисты заметили сразу два исторических здания. Они расположены в центре Ростова  на Большой Садовой.

«Продается нежилое помещение пл. 1 894,6 кв.м. расположенное в торгово-развлекательном комплексе в культурно -историческом и общественно-деловом центре г. Ростов-на-Дону» указано в объявлении.

Нельзя не обратить внимание на низкую стоимость такого роскошного объекта  всего 58 тыс. рублей за кв.м. Продавцом на сайте является «Банк "ЗЕНИТ" (ПАО)  реализация залогового имущества».

Речь идет о «Доходном доме И. Р. Гоца». По информации из открытых источников, особняк построил в 1909 году владелец фабрики по производству столов для бильярда. Производство располагалось в одном из корпусов здания.

В объявлении указано, что в 2009 году здание реконструировали. Продает объект «собственник», цена на сайте  110 млн рублей.

Вторая находка  «Торговый дом купца Яблокова», он располагается неподалеку, тоже на Большой Садовой, в центре города. Построили здание в 1898 году, в 1906 году в помещении заработал кинотеатр, один из первых в Ростове.

  • Торговый дом купца Яблокова © Скриншот сервиса Google Maps
    Торговый дом купца Яблокова © Скриншот сервиса Google Maps

В объявлении также указано, что продает здание собственник, площадь  1800 кв.м. А цена существенно выше, чем на первый объект, за дом купца Яблокова просят 330 млн рублей.

Оба здания числятся в перечне объектов культурного наследия регионального значения г. Ростова-на-Дону.

  • © Скриншот с сайта http://old.donland.ru/?pageid=78746
    © Скриншот с сайта http://old.donland.ru/?pageid=78746

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