В Ростове-на-Дону продают два особняка из перечня объектов культурного наследия

Один из особняков оценили в 330 млн рублей

На популярном сайте объявлений ростовские журналисты заметили сразу два исторических здания. Они расположены в центре Ростова — на Большой Садовой.

«Продается нежилое помещение пл. 1 894,6 кв.м. расположенное в торгово-развлекательном комплексе в культурно -историческом и общественно-деловом центре г. Ростов-на-Дону», — указано в объявлении.

Нельзя не обратить внимание на низкую стоимость такого роскошного объекта — всего 58 тыс. рублей за кв.м. Продавцом на сайте является «Банк "ЗЕНИТ" (ПАО) — реализация залогового имущества».

Речь идет о «Доходном доме И. Р. Гоца». По информации из открытых источников, особняк построил в 1909 году владелец фабрики по производству столов для бильярда. Производство располагалось в одном из корпусов здания.

В объявлении указано, что в 2009 году здание реконструировали. Продает объект «собственник», цена на сайте — 110 млн рублей.

Вторая находка — «Торговый дом купца Яблокова», он располагается неподалеку, тоже на Большой Садовой, в центре города. Построили здание в 1898 году, в 1906 году в помещении заработал кинотеатр, один из первых в Ростове.