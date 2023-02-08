В Ростовской области обмелел и замёрз Дон. Жителям ограничивают подачу воды

Ростовская область

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  • © Изображение от Dragana_Gordic на Freepik
    © Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

В Зернограде из-за обмеления Дона ограничили подачу воды

Местные власти организовали подвоз питьевой воды по графику: утром с 6.00 до 8.00 вечером с 17:00 до 20:35.

Также водоканал Ростова предупредил о падении напора в кранах из-за льда в Дону, который забивает водозаборы. Специалистам благодаря превентивным мерам удалось не допустить остановки подачи воды в город, но напор может упасть в четырёх районах — Пролетарском (Нахичевань и Александровка), Первомайском (Сельмаш), Советском и Октябрьском.

При этом коммунальщики подчеркнули, что в первую очередь будут подавать ресурсы в социальные объекты и учреждения.

Кроме того, в Ростовской области до 9 февраля объявлено штормовое предупреждение. По информации спасателей, в устье Дона на промежутке от Аксая до Азова прогнозируется значительное понижение уровня воды в реке.

Как писали Юга.ру, 7 февраля в Новороссийске отключили отопление в 40 многоэтажках из-за утечки в котельной. Без тепла остались и четыре соцобъекта — детский сад № 56, гимназия № 20, поликлиника моряков и поликлиника № 1.

Водоснабжение

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