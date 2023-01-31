Глава Адыгеи навестил семью погибшего в СВО

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов с семьей погибшего © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    Мурат Кумпилов с семьей погибшего © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в гостях у семьи старшего лейтенанта Валерия Заволянского, посмертно награжденного званием Героя РФ

Глава республики побеседовал с родителями и сестрой Героя, поинтересовался их жизнью и нуждами. Он поблагодарил Ивана и Анжэлу Заволянских за достойное воспитание сына.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что все семьи бойцов из Адыгеи могут рассчитывать на поддержку в решении бытовых, социальных и иных вопросов.

«Никто не останется без внимания. В эту работу вовлечены не только органы власти, но и все здоровые силы общества: предприниматели, члены «Единой России», волонтёры, простые жители. Поддержка действительно всенародная», — сказал глава Адыгеи.

Гвардии старший лейтенант Валерий Заволянский окончил Рязанское высшее военно-десантное командное училище. В ходе СВО на Украине служил командиром разведгруппы. Как сообщила пресс-служба главы республики, «действуя в составе головного дозора, 28 мая обнаружил опорный пункт противника, обеспечил личному составу прорыв обороны противника и нанесение урона его живой силе. Проявляя мужество и героизм, Валерий Заволянский выявил новые вражеские позиции, вступил в бой с превосходящими силами неприятеля и в ходе огнестрельного противостояния получил ранение, несовместимое с жизнью».

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Валерию Заволянскому посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В Тамбовской области, где дислоцируется группа 16-й бригады спецназа, в которой проходил службу Валерий Иванович Заволянский, его именем назвали областной промышленно-технологический колледж, а в Хабаровском крае, где прошли юные годы будущего разведчика, — школу, в которой он учился. 

В Адыгее именем Героя назовут одну из новых улиц в поселке Яблоновском, где похоронен Валерий Заволянский и проживает его семья.

Ранее глава Адыгеи отмечал, что в республике уже реализованы все единовременные выплаты и соцподдержка семей участников СВО.

Мурат Кумпилов СВО Украина

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