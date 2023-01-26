Вузы Адыгеи будут сотрудничать с МГУ имени М. В. Ломоносова

Адыгея

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного консорциума «Вернадский»

Опорным вузом проекта в республике станет Адыгейский государственный университет. Ректор АГУ Дауд Мамий сообщил, что в рамках соглашения вузы Адыгеи смогут:

  • использовать инновационную и научную инфраструктуру МГУ;
  • создавать совместные кафедры и научные лаборатории;
  • на качественно новом уровне проводить научные исследования;
  • развивать академическую мобильность преподавателей и студентов;
  • разрабатывать новые и актуализировать имеющиеся образовательные программы;
  • проводить совместные программы повышения квалификации педагогов общего и среднего образования.

Региональные научно-образовательные консорциумы «Вернадский» объединяют ведущий университет, несколько региональных вузов, научно-исследовательских институтов и социально-ориентированный федеральный и региональный бизнес. Проект реализуют с 2018 года по инициативе ректора МГУ, поддержанной президентом РФ и одобренной делегатами XI съезда Российского союза ректоров.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в работе консорциума учтут потребности социально-экономического развития республики по ряду направлений. В планах — совместные проекты вузов Адыгеи с семью факультетами МГУ, в том числе:

  • изучение и совершенствование городской и региональной среды;
  • создание генетической базы данных флоры и фауны региона;
  • разработка цифровой платформы «умного земледелия» для прогнозирования урожайности сельхозкультур.

«Важно, что в рамках консорциума намечены совместные проекты в перспективных для региона отраслях. Их реализация позволит, в том числе, широко внедрять передовые цифровые технологии в аграрную отрасль, повышать комфортность городской и региональной среды. А главное — участники проектов приобретут новые навыки и компетенции, востребованные для современного специалиста, и опыт МГУ — очень ценен в такой работе», — отметил глава Адыгеи.

  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Ранее Юга.ру писали, что в Адыгее обсудили перспективы республиканского госуниверситета.

Вузы Мурат Кумпилов Образование Студенты

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