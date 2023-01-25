Абхазия — заграница. В Сочи имевших доступ к гостайне россиян осудили за выезд в соседнюю республику

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Адлере осудили жителей Краснодара и Нижнего Новгорода, незаконно пересёкших границу России

Мировой суд Адлерского внутригородского района рассмотрел уголовные дела, возбуждённые в отношении жителя Нижнего Новгорода и жительницы Краснодара. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (Выезд из Российской Федерации гражданином Российской Федерации, ранее допускавшимся к государственной тайне...)

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Согласно материалам дела, подсудимые в разное время занимали должности, в рамках работы на которых были допущены к сведениям с грифом «Совершенно секретно». После увольнения им запретили выезжать за пределы РФ. Со статьёй 24 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне» они ознакомились и поставили в документах подписи.

Однако в июле 2022 года мужчина, а в августе женщина незаконно пересекли границу с Абхазией. В суде оба подозреваемых полностью согласились с предъявляемыми обвинениями. Им назначили наказания в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей каждому, сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, жителя станицы Пластуновской Краснодарского края Максима Асрияна признали экстремистом после попытки поджога военкомата. 

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