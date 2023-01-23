В Адыгее набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте

Адыгея

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Жители Адыгеи стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой

Эксперты Сбера проанализировали количество совершенных транзакций с 2021 по 2022 год.

В 2021 году в регионе зафиксировали свыше 467 тыс. оплат проезда банковской картой. В 2022 году этот показатель вырос на 30% до 675 тыс. операций.

«Цифровизация всех отраслей экономики региона идет полным ходом. К примеру, в Адыгее активно развивается система безналичных платежей. Для удобства жителей республики в муниципальном транспорте установлены терминалы для оплаты проезда. Это значительно упрощает порядок предоставления транспортных услуг и повышает комфорт пассажиров», — рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

В августе 2022 года Сбер запустил проект по учету льготных поездок в общественном транспорте Майкопа с использованием банковской карты МИР. Проект реализовали благодаря инициативам городской администрации, Сбера и транспортного оператора «ЧасПик».

Оформить социальный проездной на банковской карте вместо бумажного могут жители Майкопа, имеющие льготы на проезд в транспорте.

Для регистрации необходимо обратиться в диспетчерскую службу Западного жилого района (Майкоп, улица Чкалова, дом 86-б) с документами, подтверждающими право на льготу, и бесконтактной банковской картой платежной системы «МИР».

Приобрести социальный проездной можно с 20-го по 2-е число каждого месяца.

Ранее Юга.ру рассказывали, почему стоимость проезда на городских маршрутах поднялась с 35 до 40 рублей.

карты "Мир" Майкоп Майкопский район Общественный транспорт Сбербанк Транспорт

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