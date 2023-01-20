Экоактивистку, выступающую за закрытие свалки в Полтавской, обвинили в подготовке заказного убийства

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По словам женщины, заявителем является бывший сотрудник её мужа

На активистку из станицы Полтавской Наталью Гаряеву написали заявление в полицию. Её обвиняют в подготовке заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Васина. Об этом женщина рассказала журналисту Юга.ру.

О том, что на нее написали заявление, Гаряева узнала около недели назад. В полицию обратился мужчина, который, по словам женщины, раньше работал у её мужа. Он сказал, что женщина якобы предлагала ему 350 тыс. рублей за убийство главы Красноармейского района Юрия Васина и подрыв моста, который ведет на свалку. 

По словам Гаряевой, мужчина недавно освободился из мест заключения. Ранее он часто находился в состоянии опьянения и его арестовывали за хулиганство. 

С материалами дела Гаряева еще не ознакомилась, они находятся в прокуратуре. Женщина написала заявление на предоставление копии материалов проверки.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре покончил с собой предприниматель и активист Андрей Гаряев. По словам его бывшей жены, причиной происшествия мог стать многомиллионный штраф в отношении компании ООО ПО «Камавторесурс». А в ноябре полицейские пытались задержать Наталью Гаряеву и доставить её в суд по административному делу за митинг против свалки.

Красноармейский район Мусор Полиция

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