Экоактивистку, выступающую за закрытие свалки в Полтавской, обвинили в подготовке заказного убийства

На активистку из станицы Полтавской Наталью Гаряеву написали заявление в полицию. Её обвиняют в подготовке заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Васина. Об этом женщина рассказала журналисту Юга.ру.

О том, что на нее написали заявление, Гаряева узнала около недели назад. В полицию обратился мужчина, который, по словам женщины, раньше работал у её мужа. Он сказал, что женщина якобы предлагала ему 350 тыс. рублей за убийство главы Красноармейского района Юрия Васина и подрыв моста, который ведет на свалку.

По словам Гаряевой, мужчина недавно освободился из мест заключения. Ранее он часто находился в состоянии опьянения и его арестовывали за хулиганство.

С материалами дела Гаряева еще не ознакомилась, они находятся в прокуратуре. Женщина написала заявление на предоставление копии материалов проверки.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре покончил с собой предприниматель и активист Андрей Гаряев. По словам его бывшей жены, причиной происшествия мог стать многомиллионный штраф в отношении компании ООО ПО «Камавторесурс». А в ноябре полицейские пытались задержать Наталью Гаряеву и доставить её в суд по административному делу за митинг против свалки.