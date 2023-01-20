Стоимость проживания в отелях Сочи упала почти на 40%

После новогодних каникул сервисы МТС Travel и Bronevik.com зафиксировали изменение цен в Краснодарском крае, в частности на курортах Большого Сочи

Сильнее всего в денежном выражении в январе упала стоимость отелей на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани. Средняя стоимость проживания сейчас — 4 300 рублей за сутки.

В процентном соотношении сильнее всего в январе снизились цены на проживание в Ярославле (-40% к новогоднему сезону), Сочи ( -36%), Адлере (-33%), Казани (-32%) и Нижнем Новгороде (-30%). В декабре прошлого года Сочи, по данным МТС Travel, стал самым дорогим городом для отдыха в России. А перед новогодними каникулами, по статистике Ассоциации туроператоров России, стоимость бронирования отелей в горном кластере выросла еще до 20%.

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Ожидается, что снижение цен будет кратковременным. В феврале стоимость номеров в гостиницах и отелях снова подрастет за счёт длинных выходных с 23 по 26 февраля и, как следствие, спроса на поездки по России.

Как показала аналитика, изменение средней стоимости проживания не зависит от класса отеля или гостиницы. Существенная разница выражается только в денежном эквиваленте: экономия при заселении в пятизвездный отель после новогодних праздников — примерно 2800 рублей в сутки. В то же время разница в средней цене за ночь во время и после каникул в отелях с рейтингом «две звезды» — всего 500 рублей.

В исследовании учитывали данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Компании проанализировали как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Цены на отели исследовали и сопоставляли в трех периодах: с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; с 9 по 31 января 2023 года и с 1 по 28 февраля 2023 года. Статистику по текущим ценам привели на 18 января 2023 года.