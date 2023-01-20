Сочинскую многоэтажку, где выгорела мансарда, мэрия требовала снести 12 лет назад

При пожаре сгорели 10 квартир, в них проживали 25 человек

В администрации Сочи рассказали, что ещё в 2011 году настаивали на сносе «самовольного объекта». Власти тогда обратились в Центральный районный суд и их требование было удовлетворено. Но иное решение принял Краснодарский краевой суд, он отказал в сносе, сообщили Юга.ру в пресс-службе администрации города.

«В 2013-м застройщик А.А. Айвазян вышел с иском в Центральный районный суд о признании за ним права собственности на шестиэтажный жилой дом общей площадью 2807 кв.м (статус ИЖС). 17 сентября 2013 года требования застройщика были удовлетворены в полном объеме. Началось заселение дома жильцами», — сообщили в мэрии.

Также в администрации рассказали некоторые подробности. В 10 квартирах на 6 этаже дома проживали 25 человек. Всего в доме — около 200. Восемь жильцов отправились в пункт временного размещения, в ЖК «Лесное» на улице Транспортной, остальные решили поселиться у родственников и друзей.

Дом отключили от всех коммуникаций, его дальнейшая судьба пока не известна.

«Сегодня на месте работают сочинские дознаватели, из Краснодара направлена исследовательская пожарная лаборатория, которая установит причину возгорания. Межведомственная комиссия даст оценку состоянию дома и его дальнейшей судьбы», — пояснили в мэрии.

Проверку проводит прокуратура региона.

Напомним, вечером 19 января в Сочи загорелась квартира на мансардном этаже шестиэтажного дома на улице Тимирязева. Подробнее об этом Юга.ру писали здесь.