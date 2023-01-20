В Сочи эвакуировали 140 жильцов многоэтажки из-за пожара

Вечером 19 января в Сочи загорелась квартира на мансардном этаже шестиэтажного дома на улице Тимирязева. Вызов пожарным поступил около 21:39.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что площадь огня составила 210 кв. метров. Пожару присвоили 1 ранг и эвакуировали из дома 140 человек. Ликвидировать огонь удалось в 00:56. Погибших и пострадавших нет.

Обновлено. В прокуратуре региона сообщили, что полностью выгорел шестой этаж — это 10 квартир. Также в ведомстве заявили, что жильцов расселили в пункты временного размещения.



«Прокуратура района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований закона, в первую очередь правил противопожарной безопасности.

Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки», — указано в сообщении Прокуратуры Краснодарского края.