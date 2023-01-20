В Сочи эвакуировали 140 жильцов многоэтажки из-за пожара
Пожар в жилом доме тушили несколько часов
Вечером 19 января в Сочи загорелась квартира на мансардном этаже шестиэтажного дома на улице Тимирязева. Вызов пожарным поступил около 21:39.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что площадь огня составила 210 кв. метров. Пожару присвоили 1 ранг и эвакуировали из дома 140 человек. Ликвидировать огонь удалось в 00:56. Погибших и пострадавших нет.
Обновлено. В прокуратуре региона сообщили, что полностью выгорел шестой этаж — это 10 квартир. Также в ведомстве заявили, что жильцов расселили в пункты временного размещения.
«Прокуратура района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований закона, в первую очередь правил противопожарной безопасности.
Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки», — указано в сообщении Прокуратуры Краснодарского края.
Тушение пожара осложняла застройка и плотно припаркованные автомобили в узких проездах. Автомобили отгоняли пожарные вместе с полицией.
По поручению мэра Сочи на место пожара выезжал оперштаб. Эвакуированным предложили остаться в пункте временного размещения, написал портал «Кубань 24».
Как писали Юга.ру, в начале января в частных домах в Ейском и Темрюкском районах во время пожара погибли три человека. Один из домов сгорел из-за неисправности электрического отопительного оборудования.