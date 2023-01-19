36 тыс. рублей за пять суток. Горнолыжный курорт в Сочи стал одним из самых дорогих этой зимой

На проживание на горнолыжных курортах этой зимой туристы тратят в среднем 29 тыс. рублей. Эксперты отметили, что за год расходы увеличились на 52%.

Больше всего туристы потратили в Эстосадке на Красной Поляне. В среднем за жилье там платят около 36 тыс. рублей за пять суток. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

Такая же стоимость проживания на Архызе, но туда едут на четверо суток. За этот период туристы платят 33,5 тыс. рублей, что на 44% дороже, чем в 2022 году.

В число самых популярных курортов вошли Домбай и Эльбрус. Там отдых стоит 20-25 тыс. рублей, сообщило РИА «Новости». А самым дорогим горнолыжным курортом стал Курово в Московской области.

Как писали Юга.ру, за новогодние каникулы Сочи посетили около 200 тыс. туристов. А по итогам 2022 года Краснодарский край занял первое место в Национальном туристическом рейтинге.