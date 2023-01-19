В горах Сочи открылась необычная какаошная. Напитки по рецепту индейцев майя привозит робот Кошечка

В пространстве Food Street Горной Олимпийской деревни курорта «Роза Хутор» открылась какаошная

Для приготовления напитка здесь используют какао-бобы из разных стран мира — Индии, Гондураса, Танзании, Мадагаскара, Колумбии и Кубы. Как рассказывают в заведении, каждый вид дарит напитку свой вкус. Бобы из Гондураса дают оттенок копченых фруктов с нотками инжира и чернослива, из Индии — цветочно-фруктовый аромат, а бобы из Колумбии отличаются сбалансированным вкусом с орехово-фруктовыми акцентами и подходят любителям классики.

Чтобы правильно сварить напиток, надо соблюсти определенные правила. Так, для одной чашки требуется строго 42 грамма какао. К нему добавляют молоко на выбор — традиционное, миндальное или кокосовое.

«Для приготовления какао по рецепту индейцев майя используют соль и перец. А вот сахар совсем не обязателен», — объясняет мастер по приготовлению какао Марина Обинякина.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Гости какаошной могут не только попробовать напиток, но и стать настоящими шоколатье, пройдя специальные мастер-классы по приготовлению шоколада.

Помимо какаошной, в пространстве Food Street есть несколько корнеров с паназиатской, восточной, европейской и итальянской кухнями. Здесь проходят дегустации и кулинарные мастер-классы. Тут можно научиться делать пиццу, лагман или японский десерт моти, понять, как выбирать и открывать устрицы, и не только. «Принести напитки или убрать со стола помогает необычный официант-робот по имени Кошечка. Так его назвали посетители фудкорта из-за острых ушек. Забавное существо перемещается по залу и общается с гостями», — рассказывают в пространстве Food Street.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В Food Street на «Роза Хутор» можно не только перекусить, но и интересно провести время. В афише пространства — ежедневные мастер-классы по рисованию, созданию ловца снов, витражей, игры в пинг-понг, квизы и многое другое. В вечерней программе — открытые просмотры фильмов, которые рассчитаны на аудиторию от шести лет, джазовые концерты и тематические вечеринки. Афишу мероприятий можно найти в соцсетях курорта «Роза Хутор» и телеграм-канале Food Street.