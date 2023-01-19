Краснодарский край стал лидером Национального туристического рейтинга

По итогам 2022 года Краснодарский край занял первое место в Национальном туристическом рейтинге. Критериями для оценки регионов стала туристическая привлекательность, доходность и уровень развития инфраструктуры.

Кубань набрала 121,7 баллов. На втором месте рейтинга расположилась Московская область, а на третьем — Москва. Эксперты отметили, что в 2022 году Краснодарский край «просел» по некоторым показателям, но в абсолютных цифрах регион все равно опережает конкурентов.

Также в рейтинг попал Крым. Он расположился на пятом месте и набрал 112,7 баллов. На 55 строчке рейтинга находится Севастополь с 53,4, а на 72 позиции — Адыгея.

Эксперты отмечают, что 2022 год был непростым для туротрасли. Пришлось заново выстраивать логистические цепочки и осваивать новые направления.

По словам председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, началась работа над законопроектом о гостевых домах.

«Его ждут региональные власти, особенно Краснодарский край, Крым и Севастополь. Мы торопимся с легализацией гостевых домов как средств размещения для установления более прозрачных правил на туристическом рынке и хотели бы принять его в весеннюю сессию. Полагаю, что и в следующем турсезоне нас ждет высокий спрос на средства доставки к курортам юга России, и РЖД уже начали работу по обеспечению южного направления железнодорожным транспортом», — рассказал Тарбаев.

Как писали Юга.ру, на новогодних праздниках Краснодарский край стал точкой притяжения российских туристов на праздники. На регион пришлось 6% турпотока всей страны.