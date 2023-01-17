Началась разработка проекта трассы из Крыма до Ростова-на-Дону

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Проектные организации начали работать над трассой, которая соединит полуостров Крым и Ростов-на-Дону

Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Двухполосная дорога пройдёт от автострады «Таврида» через Симферополь, Джанкой, Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Таганрог до Ростова-на-Дону.

«Новая дорога замкнёт транспортное кольцо вокруг Азовского моря, которое теперь стало внутренним морем России», — рассказал Сальдо.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске построят скоростную автомагистраль, чтобы развести потоки грузового транспорта и автотуристов. Её протяжённость составит 13 км, а бюджет — более 90 млрд рублей.

В конце декабря в Анапе открыли Северный обход, который сократит дорогу к морю на полтора часа. Трасса сформирует единый скоростной транспортный коридор, связывающий М-4 «Дон» с Крымским мостом.

дорога на курорт Дороги Крым Ростов-на-Дону Строительство

Новости

В Краснодаре полиция привлечет к ответственности владельца участка, который незаконно вырубил деревья
В Сочи снова не состоится Российский инвестиционный форум
Началась разработка проекта трассы из Крыма до Ростова-на-Дону
Стало известно, сколько фильм «Чебурашка» заработал в Краснодарском крае и Адыгее
Краснодарский край стал одним из лидеров среди регионов по выводу жилья на рынок недвижимости
На Ставрополье в ДТП попал пассажирский микроавтобус из Краснодара

Лента новостей

Реклама на сайте