Краснодарцы вошли в топ-3 самых активных российских путешественников за границу

Краснодарцы стали одними из самых активных путешественников в России после москвичей и петербуржцев

МТС провёл исследование поездок жителей Краснодарского края за границу на новогодних праздниках.

Из стран ближнего зарубежья краснодарцы чаще всего посещали Беларусь, Казахстан и Абхазию. Самые популярные направления дальнего зарубежья — Турция, ОАЭ и Египет.

В целом количество краснодарцев, выезжавших за рубеж на новогодние каникулы, в 2023-м снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство кубанцев, если отправлялись в путешествия, то делали это одним днем — по краю, либо отдыхали в Москве и Санкт-Петербурге.

Сам Краснодарский край в очередной раз стал точкой притяжения российских туристов на праздники. На регион пришлось 6% турпотока всей страны. При этом именно в Краснодарском крае туристы предпочитали задерживаться дольше всего. Если в остальных регионах среднее время пребывания составляло 4 дня, то на Кубань обычно приезжали не менее, чем на 5.

Исследование провели на базе обезличенных данных МТС. В нём приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023-го и с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022-го соответственно, при этом вернувшиеся домой после 1 января в обоих периодах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.