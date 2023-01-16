В Краснодарском крае потеплеет до 12 °С, а в горах Сочи выпал необычный снег

Краснодарский край

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  • Туман в Краснодаре © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    Туман в Краснодаре © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

В соцсетях этим утром делятся снимками туманного Краснодара

В Краснодаре 16 января переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха днем 6-8 °С. Ночью и утром в городе туман. 

По краю в первый рабочий день недели без осадков. Ночью и утром местами туман, днем ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха 3-8 °С, в отдельных районах южной половины края до 12 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, температура воздуха днем 8-13 °С.

А в горах Сочи прошел снег. Многих удивило, что он застыл в необычной форме. Кадрами поделились в соцсетях.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своих соцсетях, что такое явление называется изморозью:

«Изморозью называется вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах, которые образуются в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлажденного тумана при температуре воздуха ниже минус 10 градусов».

Другими словами, молекулы водяного пара конденсируются при контакте с поверхностями при температуре ниже нуля. Но сразу в твердое состояние, а не в жидкое. А узоры создает минусовая температура.

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