В Краснодарском крае потеплеет до 12 °С, а в горах Сочи выпал необычный снег

В Краснодаре 16 января переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха днем 6-8 °С. Ночью и утром в городе туман.

По краю в первый рабочий день недели без осадков. Ночью и утром местами туман, днем ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха 3-8 °С, в отдельных районах южной половины края до 12 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, температура воздуха днем 8-13 °С.

А в горах Сочи прошел снег. Многих удивило, что он застыл в необычной форме. Кадрами поделились в соцсетях.