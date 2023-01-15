В центре Краснодара девочка провалилась под лед. Ее спасли
14 января девочка провалилась под лед в затоне около дворца спорта «Олимп» в Краснодаре
Девочка 2011 года рождения не смогла сама выбраться из льда, застряв в нем по пояс. Об этом сообщил телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы.
Ей помогли сотрудники городской «Службы спасения» — они достали ее из воды и оказали первую медицинскую помощь.
Как сообщали Юга.ру, вечером 13 января в Динском районе ребенок вышел на лед и утонул в реке.
13 января, 18:30«Им нужны руки папы»
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