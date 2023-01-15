В центре Краснодара девочка провалилась под лед. Ее спасли

14 января девочка провалилась под лед в затоне около дворца спорта «Олимп» в Краснодаре

Девочка 2011 года рождения не смогла сама выбраться из льда, застряв в нем по пояс. Об этом сообщил телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы.

Ей помогли сотрудники городской «Службы спасения» — они достали ее из воды и оказали первую медицинскую помощь.