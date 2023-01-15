В центре Краснодара девочка провалилась под лед. Ее спасли

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот t.me/eddskrd23
    © Скриншот t.me/eddskrd23

14 января девочка провалилась под лед в затоне около дворца спорта «Олимп» в Краснодаре

Девочка 2011 года рождения не смогла сама выбраться из льда, застряв в нем по пояс. Об этом сообщил телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы.

Ей помогли сотрудники городской «Службы спасения» — они достали ее из воды и оказали первую медицинскую помощь.

Как сообщали Юга.ру, вечером 13 января в Динском районе ребенок вышел на лед и утонул в реке. 

Дети Парки Происшествия Спасение

Новости

В Ростовской области фонд помощи детям-инвалидам вывесил баннеры с военными, погибшими в СВО
Кубанских казаков обучили собирать дроны и отправили в зону СВО
В центре Краснодара девочка провалилась под лед. Ее спасли
Движение по Крымскому мосту восстановили. На левой автодорожной части завершили надвижку второго пролёта
На трассе в Сочи в движении загорелся большегруз
«Победа» пересмотрит нормы провоза ручной клади. Правила компании суд признал незаконными

Лента новостей

«Им нужны руки папы»
13 января, 18:30
«Им нужны руки папы»
Почему сообщество «Мы рядом» призывает освободить от мобилизации многодетных мужчин и отцов детей-инвалидов
Стало известно, когда и где в Краснодаре покажут «Аватар 2»
13 января, 16:46
Стало известно, когда и где в Краснодаре покажут «Аватар 2»
Из Сочи в Египет запустят морские круизы
13 января, 11:30
Из Сочи в Египет запустят морские круизы
Цена путешествия — 150 тыс. рублей

Реклама на сайте