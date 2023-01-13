На новогодних каникулах в Новороссийске родились альпака и верблюжонок

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

Детёныши альпаки и верблюда появились в парке живой природы рядом с Новороссийском

Радостными новостями поделились в парке живой природы «ДоДо» после праздничных каникул. 

В первые дни года сотрудники поздравили семью альпак с долгожданным пополнением. 

«Мама и доча чувствуют себя великолепно и замечательно, в ясную погоду гуляют и принимают солнечные ванны. Малышка бодра и весела», — говорят в парке. За состоянием животных круглосуточно наблюдают. 

Накануне Рождества в парке появился ещё один детёныш — верблюд. 

«Обычно верблюжата предпочитали более тёплое, летнее время, но этому малышу приглянулась зимняя Анапа. Крепкий, здоровый и бодрый малыш, по-видимому, будет иметь нордический характер и сибирское здоровье. Верблюжонок уверенно стоит на ногах, имеет отменный аппетит и хорош собой!», — поделились работники.

Увидеть животных можно каждый день с 9:00 до темноты. Парк расположен в станице Натухаевской на улице Курганной, 103.

Напомним, недавно краснодарская киностудия и команда «Смешариков» выпустили детский сериал «Животный мир Кавказа». 

Животные Зоопарки Новороссийск

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На новогодних каникулах в Новороссийске родились альпака и верблюжонок
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