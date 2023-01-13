Начальника дорожного надзора Кубани и Адыгеи признали виновным в получении взяток на 1 млн рублей

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении начальника отдела управления автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Виталия Андрющенко

Согласно материалам дела, с 2018 по 2020 годы чиновник регулярно получал взятки от подчинённого за покровительство по службе. Сотрудник отдал Андрющенко свою зарплатную карту и пароль от неё. Чиновник отдал эту карту своей сожительнице. Женщина, ничего не подозревая, регулярно снимала с карты деньги и потратила 846 тыс. 36,52 рублей.

Таким же образом Андрющенко получал взятки и от другого своего сотрудника. Вторую карту он передал в пользование своей бывшей сожительнице, которая потратила 285 тыс. 800 рублей. Суд признал подсудимого виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (два эпизода), сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Андрющенко назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. На имущество наложили арест. После освобождения экс-чиновник не сможет занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными функциями, 4 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, краснодарский чиновник Андрей Концеводов получил 7 лет колонии за взятку в 500 тыс. рублей.

Взятка Деньги Правосудие Суд

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