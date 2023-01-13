Уралсиб снизил ставки по ипотеке

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  • © Фото gpointstudio, freepik.com
    © Фото gpointstudio, freepik.com

Банк Уралсиб снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования

Минимальная ставка по ипотеке на строящееся или готовое жильё в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых.

Помимо снижения процентных ставок, банк улучшил и другие условия ипотечного кредитования:

  • отменил надбавку к процентной ставке для категории клиентов «ИП/собственник бизнеса/самозанятый»;
  • снизил надбавку за отсутствие комплексного страхования с 2 до 1%.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил промо-ставку по акции «Футбольный кешбэк» до 4%.

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