Уралсиб снизил ставки по ипотеке
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Банк Уралсиб снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования
Минимальная ставка по ипотеке на строящееся или готовое жильё в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых.
Помимо снижения процентных ставок, банк улучшил и другие условия ипотечного кредитования:
- отменил надбавку к процентной ставке для категории клиентов «ИП/собственник бизнеса/самозанятый»;
- снизил надбавку за отсутствие комплексного страхования с 2 до 1%.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
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