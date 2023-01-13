Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Минимальная ставка по ипотеке на строящееся или готовое жильё в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.