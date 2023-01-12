«Роза Хутор» запустил комбо-туры на курорт со ски-пассом, отелем и развлечениями

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В этом зимнем сезоне курорт разработал специальный комбинированный тур «Зима на Роза Хутор»

Это готовая программа отдыха, в которой проживание, катание и главные развлечения курорта уже включены в стоимость. Бронируя отдых «под ключ», можно сэкономить до 25% от общей стоимости проживания и катания, а также получить дополнительные скидки на горнолыжный сервис и обучение катанию.

На официальном сайте курорта «Роза Хутор» появились комбо-туры от 3 до 10 дней. В них входит:

  • проживание в отеле с завтраком или без (в зависимости от отеля);
  • ски-пасс на все работающие в день катания подъёмники курорта;
  • билеты на аттракцион «Родельбан»;
  • многократное посещение этнопарка «Моя Россия»;
  • входной билет в музей археологии в любой день проживания по туру;
  • 2 часа катания на ледовом катке с прокатом коньков.

Стоимость комбо-туров начинается от 18 032 рублей за человека.

Номер можно забронировать в одном из 12 отелей различных категорий (от 2* до 5*) в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне. Каждому взрослому и ребенку при заселении в отель выдают купонную книжку со скидками и спецпредложениями на услуги курорта и его партнеров.

Владельцам тура «Зима на Роза Хутор» доступна скидка 10% на прокат и обучение с инструктором в Горнолыжной школе курорта. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Горный курорт «Роза Хутор» открыл зону для катания протяженностью около 6,5 километров на Северном склоне хребта Аибга 31 декабря. Сейчас для лыжников и сноубордистов доступны зелёные, синие и красные трассы Северного и Южного склонов. Ски-пассы можно купить онлайн и в кассах для всех гостей курорта без ограничений. 

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