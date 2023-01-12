Чиновники из мэрии Краснодара скрыли более 13 млн рублей

Прокуратура Краснодара провела проверку городского департамента архитектуры и градостроительства. Выяснилось, что несколько сотрудников не отвечали квалификационным требованиям, а кто-то работал без диплома о высшем образовании. По факту использования подложного документа завели уголовное дело.

Кроме того, чиновники предоставляли недостоверную информацию о доходах. Они не отчитались о 13,6 млн руб. и о 8 млн руб. Также госслужащие скрыли счета в кредитных организациях.

После проверки пять сотрудников мэрии привлекли к дисциплинарной ответственности, еще двое уволились по собственному желанию. В отношении трех сотрудников начали проверку по факту приобретения недвижимости на неподтвержденные доходы.

Как писали Юга.ру, в Сочи и Новороссийске чиновники и депутаты скрыли доходы на сумму более 15 млн рублей. Двое депутатов досрочно сложили полномочия.