Плейбек-перформанс от театра «Всегда» пройдёт в пятницу 13 января в галерее «Небо&Сова».

Плейбэк — это направление, в котором нет заготовленных сцен и сюжетов. Ход действия определяют зрители, когда делятся историями из жизни прямо на спектакле. А актёры тут же разыгрывают их в форме импровизации.

В этот раз театр «Всегда» предлагает подумать об итогах прошлого года, планах и надеждах на новый. Но рассказать можно любую историю — или не говорить совсем. Гостей также угостят мандаринами и шампанским.

Начало мероприятия в 20:00, галерея расположена на улице Дзержинского, 26/1. Билеты продают на сайте. Чтобы получить студенческую скидку, напишите организатору.