Краснодарцев пригласили отпраздновать cтарый Новый год на спектакле с мандаринами и шампанским
Староновогодний плейбэк-перформанс пройдёт в Краснодаре 13 января
Плейбек-перформанс от театра «Всегда» пройдёт в пятницу 13 января в галерее «Небо&Сова».
Плейбэк — это направление, в котором нет заготовленных сцен и сюжетов. Ход действия определяют зрители, когда делятся историями из жизни прямо на спектакле. А актёры тут же разыгрывают их в форме импровизации.
В этот раз театр «Всегда» предлагает подумать об итогах прошлого года, планах и надеждах на новый. Но рассказать можно любую историю — или не говорить совсем. Гостей также угостят мандаринами и шампанским.
Начало мероприятия в 20:00, галерея расположена на улице Дзержинского, 26/1. Билеты продают на сайте. Чтобы получить студенческую скидку, напишите организатору.
Как писали Юга.ру, 12 января в Краснодаре откроется выставка картин Эгона Шиле и Густава Климта. Там представят точные репродукции, выполненные в особой технике цифровой печати.