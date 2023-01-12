Краснодарцев пригласили отпраздновать cтарый Новый год на спектакле с мандаринами и шампанским

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Золотарева для плейбэк-театра «Всегда»
    © Фото Дениса Золотарева для плейбэк-театра «Всегда»

Староновогодний плейбэк-перформанс пройдёт в Краснодаре 13 января

Плейбек-перформанс от театра «Всегда» пройдёт в пятницу 13 января в галерее «Небо&Сова». 

Плейбэк — это направление, в котором нет заготовленных сцен и сюжетов. Ход действия определяют зрители, когда делятся историями из жизни прямо на спектакле. А актёры тут же разыгрывают их в форме импровизации.

В этот раз театр «Всегда» предлагает подумать об итогах прошлого года, планах и надеждах на новый. Но рассказать можно любую историю — или не говорить совсем. Гостей также угостят мандаринами и шампанским.  

Начало мероприятия в 20:00, галерея расположена на улице Дзержинского, 26/1. Билеты продают на сайте. Чтобы получить студенческую скидку, напишите организатору

Как писали Юга.ру, 12 января в Краснодаре откроется выставка картин Эгона Шиле и Густава Климта. Там представят точные репродукции, выполненные в особой технике цифровой печати.

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Краснодарцев пригласили отпраздновать cтарый Новый год на спектакле с мандаринами и шампанским
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