На Северном Кавказе продаётся курорт «Архыз». Минэкономразвития объявило конкурс для инвесторов

Сбор заявок для участия в открытом конкурсе уже стартовал и продлится до 14 февраля. На электронной торговой площадке потенциальные инвесторы могут ознакомиться с документацией. После окончания конкурса проведут специальные процедуры, затем в марте-апреле с победителем заключат договор купли-продажи 100% акций АО «Управляющая компания Архыз».

По словам генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, у частного инвестора будут серьёзные обязательства при покупке курорта. Победителю предстоит создать не менее 30 км горнолыжных трасс, в том числе, с системой искусственного снегообразования, благоустроить три туристских деревни, одна из которых — Дукка — будет создана с нуля, а также довести общее количество мест размещения до 8 тыс. человек.

«Мы ждём ответственный, нацеленный на развитие перспективного кластера бизнес в этом проекте», — отметил Юмшанов.

Для гарантированного развития курорта разработают график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства.

Как пишут «Сделано в России» со ссылкой на исполнительного директора АО «Кавказ.РФ» Хасана Тимижева, интерес к покупке курорта «Архыз» проявили три компании — «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система». Объем заявленных частных инвестиций составляет 13,5 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, правительство РФ поручило связать курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну автомобильной и железной дорогами. Специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве Михаил Крейндлин считает, что дорога может разрушить Кавказский заповедник.