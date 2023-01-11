В Краснодарском крае жена хотела напугать мужа и случайно застрелилась

Инцидент произошел в хуторе Новоукраинском. Как сообщил телеграм-канал Kub Mash, 20-летняя девушка во время ссоры хотела напугать мужа, достала из его сейфа травматический пистолет и пригрозила выстрелить. Она приставила оружие к груди, по неизвестным причинам оно сработало. Девушку доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что территориальное ведомство начало доследственную проверку. Следователи назначили ряд экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае во время драки подросток передавил своему однокласснику сонную артерию. Школьник скончался.