В Краснодарском крае жена хотела напугать мужа и случайно застрелилась

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

20-летняя девушка скончалась в больнице

Инцидент произошел в хуторе Новоукраинском. Как сообщил телеграм-канал Kub Mash, 20-летняя девушка во время ссоры хотела напугать мужа, достала из его сейфа травматический пистолет и пригрозила выстрелить. Она приставила оружие к груди, по неизвестным причинам оно сработало. Девушку доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти. 

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что территориальное ведомство начало доследственную проверку. Следователи назначили ряд экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае во время драки подросток передавил своему однокласснику сонную артерию. Школьник скончался. 

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