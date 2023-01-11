На «Роза Хутор» пройдёт горнолыжный фестиваль Rosafest

С 28 января по 4 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдёт 8-й ежегодный фестиваль Rosafest

Чего ждать от фестиваля: главное событие Rosafest — горнолыжный квест «Большая Игра Тинькофф» с сотнями спортивных, креативных или интеллектуальных заданий для любого уровня катания. Победили поборятся за суперприз — 500 тыс. рублей. В игре ожидают около 10 тыс. участников;

с сотнями спортивных, креативных или интеллектуальных заданий для любого уровня катания. Победили поборятся за суперприз — 500 тыс. рублей. В игре ожидают около 10 тыс. участников; в cноупарке в Горной Олимпийской деревне появится новая фигура для любителей . Потренироваться на ней можно будет вместе со 150 сильнейшими атлетами страны;

новые соревнования Olimpbet Slalom и Skicross Academy : неделя бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе завершится спортивными состязаниями. Достижения можно будет отметить на концертах Olimpbet Live;

утренние тренировки с фитнес-блогерами в отеле Rosa Springs Spa;

две секретные кинопремьеры от партнера фестиваля — онлайн-кинотеатра PREMIER.

Rosafest пройдет при поддержке титульного партнёра — бренда энергетических напитков Gorilla Energy. В честь юбилея этого сотрудничества, команда именитых граффити художников, в том числе RASKO (более 500 тыс. подписчиков в соцсетях), разместили рисунки на экстрим-тематику в первом отеле для райдеров Riders Lodge. Бренд уже более 5 лет поддерживает основные фристайл-соревнования фестиваля и заряжает всех гостей энергией в зоне апре-ски.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Технологическим партнером фестиваля в этом году будет крупнейшая российская ИТ-компания VK. Проекты VK позволяют общаться, играть, слушать музыку, смотреть и снимать видео и не только. На фестивале компания объединит миллионы пользователей в своих сервисах.

«Наше мероприятие заслуженно получило статус лучшего молодежного события. Сюда всегда едут за комфортом, драйвом и понятным окружением. Уверены, что никто из участников не будет скучать, потому что их, как и всегда, ждет интересная и разнообразная программа», — отмечают организаторы Rosafest.