Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства гостиницы вместо музея в Новороссийске

Это произошло после обращения жительницы Краснодарского края. Она сообщила председателю СК, что земельный участок на границе с братской могилой в селе Мысхако перевели в категорию под коммерческое строительство для возведения гостиницы. При этом ранее на его месте доложны были возвести музей памяти Великой Отечественной войны. Об этом пишет пресс-служба СК. Хотя этот памятник — объект культурного наследия регионального значения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело и представить доклад о его результатах.

Как писали Юга.ру, по поручению Бастрыкина на чиновников краевого минкульта завели уголовное дело за слишком медленный ремонт «Малой земли» в Новороссийске.