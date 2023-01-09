Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства гостиницы вместо музея в Новороссийске

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за строительства гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске

Это произошло после обращения жительницы Краснодарского края. Она сообщила председателю СК, что земельный участок на границе с братской могилой в селе Мысхако перевели в категорию под коммерческое строительство для возведения гостиницы. При этом ранее на его месте доложны были возвести музей памяти Великой Отечественной войны. Об этом пишет пресс-служба СК. Хотя этот памятник — объект культурного наследия регионального значения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело и представить доклад о его результатах.

Как писали Юга.ру, по поручению Бастрыкина на чиновников краевого минкульта завели уголовное дело за слишком медленный ремонт «Малой земли» в Новороссийске.

Новороссийск Памятники Следственный комитет

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