В Краснодаре на железнодорожной станции обнаружили тело мужчины

Вечером 8 января в районе железнодорожной станции «Лорис» обнаружили тело мужчины. Им оказался 49-летний житель Краснодара.

Предположительно, он попал под поезд. На месте работает полиция, причина смерти уточняется, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Как писали Юга.ру, в Апшеронском районе 8 января во время пожара погиб 8-летний ребенок. Прокуратура начала проверку.