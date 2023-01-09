В Краснодаре на железнодорожной станции обнаружили тело мужчины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи выясняют причины смерти

Вечером 8 января в районе железнодорожной станции «Лорис» обнаружили тело мужчины. Им оказался 49-летний житель Краснодара.

Предположительно, он попал под поезд. На месте работает полиция, причина смерти уточняется, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте. 

Как писали Юга.ру, в Апшеронском районе 8 января во время пожара погиб 8-летний ребенок. Прокуратура начала проверку.

Железная дорога Краснодар смерть

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