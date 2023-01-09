В Краснодаре на железнодорожной станции обнаружили тело мужчины
Следователи выясняют причины смерти
Вечером 8 января в районе железнодорожной станции «Лорис» обнаружили тело мужчины. Им оказался 49-летний житель Краснодара.
Предположительно, он попал под поезд. На месте работает полиция, причина смерти уточняется, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.
Как писали Юга.ру, в Апшеронском районе 8 января во время пожара погиб 8-летний ребенок. Прокуратура начала проверку.
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