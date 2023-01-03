Пригожин показал часовню и кладбище ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом

2 января Евгений Пригожин рассказал о мемориале и кладбище бойцов частной военной компании «Вагнер» в Краснодарском крае

Видео с рассказом опубликовало РИА «Новости». Пригожин посетил часовню у трассы севернее Горячего Ключа и прилегающую к ней территорию. Она обнесена высоким глухим забором и туда запрещен вход. У часовни установлены памятники погибшим наемникам, участвовавшим в разных военных конфликтах 2010-х годов, в том числе — в Луганске в 2014-м.

«Погибшие парни, их номера и ордена, которые они имеют», — сказал Пригожин, показывая журналистам мемориал, напоминающий колумбарий.