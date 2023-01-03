Пригожин показал часовню и кладбище ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом
2 января Евгений Пригожин рассказал о мемориале и кладбище бойцов частной военной компании «Вагнер» в Краснодарском крае
Видео с рассказом опубликовало РИА «Новости». Пригожин посетил часовню у трассы севернее Горячего Ключа и прилегающую к ней территорию. Она обнесена высоким глухим забором и туда запрещен вход. У часовни установлены памятники погибшим наемникам, участвовавшим в разных военных конфликтах 2010-х годов, в том числе — в Луганске в 2014-м.
«Погибшие парни, их номера и ордена, которые они имеют», — сказал Пригожин, показывая журналистам мемориал, напоминающий колумбарий.
В Краснодаре появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер»:
«Однако ничьих останков или праха здесь нет. На каждой табличке в честь погибшего воина нанесены его личный номер и копии полученных им орденов и медалей. При этом имен на табличках нет. О количестве установленных табличек Пригожин говорить не стал», — уточнили РИА «Новости».
Также Пригожин посетил кладбище на окраине станицы Бакинской с недавними захоронениями бойцов «Группы Вагнера». Еще на видео он возложил цветы на одну из свежих могил. «Сейчас там уже 93 могилы», — уточнили РИА «Новости» со ссылкой на слова Пригожина.
21 декабря ЧВК «Вагнер» подтвердила редакции Юга.ру, что хоронит погибших в спецоперации в станице Бакинской Краснодарского края.
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