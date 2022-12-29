Главного инженера «Ростовских тепловых сетей» будут судить за порыв теплотрассы на Малиновского, где кипятком обварились 13 человек

Главный инженер «Ростовских тепловых сетей» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности, которые привели к крупному ущербу

По версии следствия, обвиняемый с октября 2015 по июнь 2016 года допустил нарушения правил безопасности при ведении работ на тепломагистрали. Из-за этого 21 марта 2022 года вблизи многоквартирного дома на улице Малиновского в Ростове-на-Дону произошёл порыв теплотрассы— из земли бил фонтан с кипятком.

Из соседних домов эвакуировали 35 жильцов, 13 человек получили ожоги второй и третьей степеней. Струя воды была такой силы, что на третьем и четвёртом этажах выбило стёкла. Затопленными оказались 12 квартир и 3 нежилых помещения, кипяток повредил имущество на более чем 11 млн рублей. В ходе расследования дела вред потерпевшим компания возместила в полном объёме, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Главного инженера «Ростовских тепловых сетей» обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как писали Юга.ру, руководителя «Краснодартеплосети» привлекли к ответственности за нарушения при организации теплоснабжения восьми многоэтажек на улицах Котлярова, Карякина и Байбакова.