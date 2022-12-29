Главного инженера «Ростовских тепловых сетей» будут судить за порыв теплотрассы на Малиновского, где кипятком обварились 13 человек

Ростовская область

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Главный инженер «Ростовских тепловых сетей» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности, которые привели к крупному ущербу

По версии следствия, обвиняемый с октября 2015 по июнь 2016 года допустил нарушения правил безопасности при ведении работ на тепломагистрали. Из-за этого 21 марта 2022 года вблизи многоквартирного дома на улице Малиновского в Ростове-на-Дону произошёл порыв теплотрассы— из земли бил фонтан с кипятком.

Из соседних домов эвакуировали 35 жильцов, 13 человек получили ожоги второй и третьей степеней. Струя воды была такой силы, что на третьем и четвёртом этажах выбило стёкла. Затопленными оказались 12 квартир и 3 нежилых помещения, кипяток повредил имущество на более чем 11 млн рублей. В ходе расследования дела вред потерпевшим компания возместила в полном объёме, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Главного инженера «Ростовских тепловых сетей» обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как писали Юга.ру, руководителя «Краснодартеплосети» привлекли к ответственности за нарушения при организации теплоснабжения восьми многоэтажек на улицах Котлярова, Карякина и Байбакова.

Правосудие Суд

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