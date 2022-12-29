Правительство РФ выделило более 3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике

Системы будут очищать сточные воды, поступающие из жилых домов и предприятий города

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что профинансируют строительство очистных сооружений в Геленджике. До конца года в бюджет края поступит 3,3 млрд рублей.

Мощность новых систем составит 50 тыс. куб. метров в сутки. Они будут очищать сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.

Ранее Юга.ру писали, что Геленджик получил 6,5 млрд рублей на строительство водовода. Он увеличит подачу ресурса в город в два раза. В перспективе, благодаря строительству нового водовода, город может получить порядка 100 млрд рублей инвестиций.

Всего за 2 года на Черноморском побережье хотят реконструировать 17 очистных сооружений. На это потратят 66 млрд рублей. Сети, которые хотят реконструировать, находятся в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.