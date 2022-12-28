Весь день 28 декабря в Краснодаре будет идти дождь. Рассказываем, что происходит на улицах

В 08:40 трамвай № 7 сошёл с рельс, проезжая пересечение улиц Горького и Дмитриевской Дамбы. Движение пришлось ограничить примерно на час.

Интересная обстановка и внутри трамваев: вот, например, пассажирка прячется от дождя под зонтом внутри общественного транспорта:

Утром 28 декабря на дороги Краснодара вывели водооткачивающую технику, чтобы защитить город от подтоплений. Так, локальные проблемы уже решают на улицах Тенистой, Мусоргского, Ивановской, на Бульваре Строителей. К работе готово 20 автомобилей, а также аварийная бригада по содержанию насосных станций. Спецтехника дежурит там, где во время дождей часто скапливается вода, и выезжает по заявкам граждан. За обстановкой следят в центре мониторинга дорожного движения и транспорта, единой дежурно-диспетчерской службе, департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сообщить о подтоплении можно по телефонам 214-33-36 или 112.

В последнюю неделю 2022 года дожди беспокоят не только жителей столицы региона. Так, Сочинский нацпарк сообщил о штормовом предупреждении и закрыл для посещения все объекты, включая дендрарий.

Получить помощь на территории парка можно, позвонив дежурному по номеру 8-918-202-34-43.