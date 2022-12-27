Суд второй раз обязал «Почту России» отреставрировать 107-летний особняк в центре Краснодара
Московский суд удовлетворил иск администрации Кубани к «Почте России». За полтора года компания должна отреставрировать дореволюционный Главпочтамт
В декабре арбитражный суд Москвы вынес решение по иску администрации Краснодарского края к «Почте России», об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на судебную картотеку.
В феврале 2022 года Ленинский районный суд Краснодара уже привлёк «Почту России» к административной ответственности за неисполнение охранных обязательств: компания должна отреставрировать фасад старинного Главпочтамта в центре Краснодара. Теперь краевое управление по охране объектов культурного наследия вновь обратилось в суд, так как ситуация не изменилась.
Особняк 1910-х годов постройки располагается на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской, его занимают Главпочтамт и региональное управление федеральной почтовой службой. Изначально оно работало как почтово-телеграфная и телефонная контора.
Как выяснил «Ъ-Кубань», «Почта России» пыталась и добиться отказа от иска, и отложить судебное заседание для добровольного выполнения обязательств. Суд решил дело в пользу администрации Краснодарского края, дал почтовикам полгода на разработку проекта и год после согласования на строительные работы.
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Если и сейчас организация проигнорирует мнение суда, её могут оштрафовать, должностных лиц привлечь к уголовной ответственности.
«Если есть длительное неисполнение решения суда, орган охраны наделен полномочиями по изъятию объекта, как это было, например, с домом архитектора Косякина в Краснодаре. Его изъяли и реализовали с торгов. Но это крайний случай, и такая исключительная мера применяется в случае, если есть угроза разрушения объекта, а решение суда не исполняется на протяжении ряда лет. В случае со зданием Главпочтамта вопрос об этом не стоит», — сообщили изданию в охранном ведомстве.
В пресс-службе почты уточнили, что собираются частично отремонтировать западный фасад и балконную плиту северного фасада здания, а также — что «нацелены на добровольное соблюдение требований закона». Управление госохраны уже определило стоимость работ и подготовило техническое задание, «Почта России» начала закупку материалов и поиск подрядчика.