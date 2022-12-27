Московский суд удовлетворил иск администрации Кубани к «Почте России». За полтора года компания должна отреставрировать дореволюционный Главпочтамт

В декабре арбитражный суд Москвы вынес решение по иску администрации Краснодарского края к «Почте России», об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на судебную картотеку.

В феврале 2022 года Ленинский районный суд Краснодара уже привлёк «Почту России» к административной ответственности за неисполнение охранных обязательств: компания должна отреставрировать фасад старинного Главпочтамта в центре Краснодара. Теперь краевое управление по охране объектов культурного наследия вновь обратилось в суд, так как ситуация не изменилась.

Особняк 1910-х годов постройки располагается на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской, его занимают Главпочтамт и региональное управление федеральной почтовой службой. Изначально оно работало как почтово-телеграфная и телефонная контора.

Как выяснил «Ъ-Кубань», «Почта России» пыталась и добиться отказа от иска, и отложить судебное заседание для добровольного выполнения обязательств. Суд решил дело в пользу администрации Краснодарского края, дал почтовикам полгода на разработку проекта и год после согласования на строительные работы.