В Туапсинском районе назначили нового главу. Им стал 35-летний Сергей Бойко

В администрации Туапсинского района 27 декабря утвердили нового главу, об этом сообщили на официальном сайте.

«По результатам заседания конкурсной комиссии депутатам для рассмотрения были предложены два кандидата на пост — первый заместитель главы района Сергей Бойко и глава Новомихайловского поселения Андрей Орлов. По итогам тайного голосования народные избранники поддержали кандидатуру Сергея Бойко», — сообщили в администрации.

В СМИ региона ранее писали, что голосование по выбору главы переносили, оно должно было состояться 20 декабря. Приём документов для участия в конкурсе на должность главы района завершился ещё 15 ноября 2022 года.

О новом руководителе района журналисты сообщают несколько фактов. По их данным, Бойко до 15 декабря 2021-го был учредителем общественной организации «Федерация водного поло г. Сочи». На портале Rusprofile.ru есть запись об экс-учредителе по имени Бойко Сергей Александрович. Также, как пишут в СМИ, Бойко возглавляет Краснодарскую региональную общественную организацию «Федерация водного поло».

На сайте администрации Краснодарского края рассказали, что новый глава Туапсинского района родился 27 декабря 1987 года, выходит, избрали Бойко в день рождения.

До Сергея Бойко должность главы Туапсинского района занимал Виталий Мазнинов, который сложил свои полномочия 1 июля. Об этом Юга.ру писали здесь.

В СМИ уход Мазнинова связывали с летними проверками соблюдения градостроительного законодательства по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Ранее Юга.ру писали, что пиаром мэра Краснодара займётся известный в городе шоумен. На должность директора департамента информационной политики утвердили Павла Лаврентьева.