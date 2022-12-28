Людмила Баронина завершила «Календарь» 2022 года — в нем линогравюры о сценариях апокалипсиса отсылают к ключевым событиям прошедших месяцев

Баронина выложила в Instagram* фото первых оттисков гравюры 29 января с текстом: «Давным давно у меня была идея создать Календарь с разными концами света, время пришло ….Так что в этом году можете сложить с себя обязанность придумывать себе и другим способ смерти, я это буду делать за вас 🙌🏻 встречайте 👯ЯНВАРЬ👯».

Некоторые гравюры напоминают о политических событиях: «Март» — о страхах ядерного взрыва, «Сентябрь» — о частичной мобилизации.

23 декабря Баронина подписала последнюю работу в серии: «На этом веселом декабре календарь закончен 💥 как и моё увлечение линогравюрой, спасибо что так долго занимала меня».

Пока опубликованы оттиски только 10 гравюр — «Июнь» и «Июль» художница еще не отсканировала.