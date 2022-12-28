Художница из Краснодара изобразила месяцы 2022 года в гравюрах с версиями конца света
Людмила Баронина завершила «Календарь» 2022 года — в нем линогравюры о сценариях апокалипсиса отсылают к ключевым событиям прошедших месяцев
Баронина выложила в Instagram* фото первых оттисков гравюры 29 января с текстом: «Давным давно у меня была идея создать Календарь с разными концами света, время пришло ….Так что в этом году можете сложить с себя обязанность придумывать себе и другим способ смерти, я это буду делать за вас 🙌🏻 встречайте 👯ЯНВАРЬ👯».
Некоторые гравюры напоминают о политических событиях: «Март» — о страхах ядерного взрыва, «Сентябрь» — о частичной мобилизации.
23 декабря Баронина подписала последнюю работу в серии: «На этом веселом декабре календарь закончен 💥 как и моё увлечение линогравюрой, спасибо что так долго занимала меня».
Пока опубликованы оттиски только 10 гравюр — «Июнь» и «Июль» художница еще не отсканировала.
В мастерской художника:
С 28 октября по 13 января оригиналы гравюр выставлены и продаются на выставке «Исключение» в петербургской Myth Gallery.
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