Работы краснодарской художницы показали в шоу «Вечерний Ургант»

Он поздравил ведущего Ивана Урганта с днем рождения и подарил ему книгу о советском живописце Владимире Татлине, а также работы краснодарской художницы Людмилы Барониной.

16 апреля в студию программы «Вечерний Ургант» на Первом канале был приглашен российский актер театра и кино Александр Паль.

Людмила опубликовала фрагмент из шоу на своей странице в фейсбуке.

«Вот так вот проснешься на какой-то день самоизоляции, заведомо зная, что он принесет, но неожиданно видишь, как Александр Паль вручает твое искусство на Первом канале!», — написала Баронина.

Она добавила, что сейчас «действительно сложные времена» как для художников, и любая поддержка придает силы и стимулирует делать что-то дальше.