Работы краснодарской художницы показали в шоу «Вечерний Ургант»

Краснодарский край, Вся Россия

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16 апреля актер Александр Паль подарил работы краснодарской художницы Людмилы Барониной ведущему Ивану Урганту на день рождения

16 апреля в студию программы «Вечерний Ургант» на Первом канале был приглашен российский актер театра и кино Александр Паль.

Он поздравил ведущего Ивана Урганта с днем рождения и подарил ему книгу о советском живописце Владимире Татлине, а также работы краснодарской художницы Людмилы Барониной.

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Людмила опубликовала фрагмент из шоу на своей странице в фейсбуке.

«Вот так вот проснешься на какой-то день самоизоляции, заведомо зная, что он принесет, но неожиданно видишь, как Александр Паль вручает твое искусство на Первом канале!», — написала Баронина.

Она добавила, что сейчас «действительно сложные времена» как для художников, и любая поддержка придает силы и стимулирует делать что-то дальше.

Людмила Баронина родилась в городе Щецинек в Польше в 1988 году, с семи лет живет в Краснодаре. Окончила Художественно-промышленную академию КГУКИ по специальности «станковая графика» и магистратуру художественно-графического факультета КубГУ.

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Напомним, в 2016 году в центре современного искусства «Типография» открылась первая выставка-исследование из серии художественных проектов «Примирение», на выставке, в том числе, были и работы Людмилы Барониной. Фоторепортаж с открытия смотрите здесь.

Материалы Юга.ру про мастерские других краснодарских художников смотрите здесь.

Искусство Краснодар Телевидение Художники

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