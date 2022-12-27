«Краснодог» предлагает краснодарцам купить корм для животных вместо петард, которые пугают питомцев

По данным «Краснодога», ежегодно в период новогодних праздников из-за салютов теряются тысячи домашних животных. Они оказываются на улице, потому что бегут от страшных звуков.

Вместо петард и фейерверков в «Краснодоге» предлагают в этом году потратить деньги на корм для бездомных животных и обитателей приюта. Сделать это просто — все данные для помощи четвероногим указаны в телеграм-канале организации.

Ранее Юга.ру рассказывали, что глава Крыма Сергей Аксёнов снял ограничение на использование пиротехники с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года. При этом губернатор в своем телеграм-канале 26 декабря заявил, что администрация категорически не рекомендует пользоваться пиротехническими изделиями. А в Ростовской области главу просили запретить запускать фейерверки и петарды на территории региона время СВО.