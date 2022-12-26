В Краснодаре мужчина сломал шлагбаум на парковке. Его нашли и выписали штраф

Инцидент произошел на муниципальной парковке около «Микрохирургии глаза». Водитель вышел из автомобиля, закрыл камеру наблюдения и самостоятельно поднял шлагбаум, сломав его. Однако его действия попали на другую камеру.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что полиция нашла нарушителя. Ущерб от поломки шлагбаума оценили в 11 тыс. рублей. Теперь водителя привлекут к административной ответственности.

Как писали Юга.ру, краснодарцы жаловались, что Сайт parkingkrd.ru и мобильное приложение «Городские парковки Краснодара» работают с перебоями. В мэрии ответили, что сбои были вызваны хакерскими атаками.