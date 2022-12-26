Из-за тумана в Минеральных Водах два самолёта пришлось посадить в Сочи

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи вылета с утра ждут пассажиры из Екатеринбурга

Два самолёта не смогли сесть в Минеральных Водах из-за тумана этим утром. Судна из Перми и Екатеринбурга совершили посадку в аэропорту Сочи.

Пассажиров из Перми позже все-таки доставили в Минводы — в 12:04. А вот самолёт из Екатеринбурга пока ещё остаётся в Сочи, как нам рассказали в справочной, его вылет назначен на 17:10.

По расписанию самолёт из Перми должен был сесть в Минводах в 11:21, а из Екатеринбурга — в 10:53.

По информации на онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, задерживаются 27 декабря и рейсы из Нижнего Новгорода, Сочи, Еревана, Омска, Уфы, Казани, Стамбула, Ульяновска и Баку.

Напомним, в Сочи из Хабаровска летом 2023 года появятся прямые рейсы, подробно об этом писали здесь.

Аэропорты Сочи

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