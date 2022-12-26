Прокуратура Крыма попросила призывную комиссию отменить мобилизацию отца трех детей. Он остается в войсковой части с сентября

Ольга Анастюк рассказала Юга.ру, что ее мужа Александра мобилизовали 23 сентября. Житель Симферополя до сих пор находится в войсковой части № 12676 в селе Перевальное. Сейчас Александр обследуется в военной поликлинике Симферополя: у него заболевания позвоночника, но его не направляют на военно-врачебную комиссию и не присваивают категорию годности.

«У нас трое несовершеннолетних детей. Работал только муж. Сейчас живем на деньги, которые он получает как военнослужащий. То, что муж еще не в зоне СВО, не меняет сути: я осталась одна с тремя детьми. У меня нет никакой поддержки, маленькие дети постоянно болеют, из-за этого не ходят в детский сад: три дня ходят и две недели болеют. Самый младший перестал разговаривать, постоянно плачет. Старшему 12, ему нужна поддержка и совет отца, он начал замыкаться в себе», — рассказала Ольга.



Она считает, что во время призыва были нарушения: Анастюк никогда не проходил воинскую службу, и в его военном билете нет категории годности. Но все инстанции не находят это нарушением. Женщина обращалась к уполномоченным по правам человека и главе Крыма, в военную и гражданскую прокуратуру, военный комиссариат Крыма, в приемную президента, военный следственный комитет, к депутатам и в суд.

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«Депутаты в процессе работы. Суд мы проиграли — он ссылается только на ФЗ. Гражданская прокуратура раза четыре присылала отказ, но 19 декабря пришло совершенно другое письмо», — сказала Анастюк, показав фото ответа от прокуратуры Крыма, которая направила председателю республиканской призывной комиссии информацию о многодетности Анастюка, чтобы рассмотреть отмену его мобилизации.

В ответе сотрудник прокуратуры ссылается на указания Генштаба ВС РФ — вероятно, имеется в виду документ № 315/2/3658 для служебного пользования. В нем Генштаб указывал освободить от мобилизации отцов трех детей до 16 лет. Эти ограничения поддержали в Госдуме, но независимые юристы усомнились в подлинности директивы. Они напомнили, что пока ограничения не закреплены законом или указом президента, мобилизованные не могут ссылаться ни на депутатов, ни на служебное распоряжение, оспаривая свою мобилизацию в суде или военкомате.