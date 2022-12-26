«Привет с курорта «Роза Хутор!»: «Почта России» выпустила тематический штемпель для писем и открыток

«Почта России» выпустила специальный штемпель с изображением ратуши курорта «Роза Хутор» к открытию зимнего сезона

Его оттиск украшает надпись «Привет с курорта «Роза Хутор!» и изображение главной достопримечательности горного кластера Сочи — ратуши с часами на Площади Роза.

Все гости курорта «Роза Хутор» могут отправить свои открытки с оттиском тематического штемпеля из почтового отделения 354392 по адресу: пгт Красная Поляна, улица Трудовой Славы, дом 3. В отделении штемпель будет храниться в течение пяти лет.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Роза Хутор» — это самый популярный горный курорт России, который принимает множество туристов, спортсменов и отдыхающих со всей страны. Теперь на открытках, письмах, посылках с сувенирами с курорта появится ещё один памятный элемент — оттиск штемпеля. Он не только украсит отправление, но и зафиксирует дату, когда гости курорта отдыхали в нашем регионе», — рассказала директор УФПС Краснодарского края «Почты России» Елена Бабак.

Сегодня курорт располагает самой обширной зоной катания в России — 105 км трасс, а также разветвленной картой пеших маршрутов в горах. В зимний и летний сезоны здесь ежегодно отдыхают около 2 млн гостей.

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«Мы рады, что наше сотрудничество с «Почтой России» успешно продолжается. Спустя пару лет после Олимпиады была создана специальная почтовая марка с самым узнаваемым символом курорта — ратушей. Теперь есть уникальный штемпель, и, я надеюсь, у наших гостей появится добрая традиция — в память об отдыхе в горах Сочи делать с ним разные почтовые отправления», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.