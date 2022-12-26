С 26 декабря по 10 января зайцы смогут бесплатно летать на самолетах. Все остальные могут купить билеты со скидками, рассказали в авиакомпании NordStar.

«Правила акции распространяются только на настоящих зайцев, с длинными ушами, розовым носом и пушистым хвостом. Если у вас есть ушастый и пушистый друг, который в преддверии Нового года очень хочет совершить путешествие, ждем его и вас на рейсах», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что пассажир может перевезти бесплатно только одного зайчика. С подробными условиями перевозки животных в багажном отсеке можно ознакомиться по ссылке. Количество зайчиков, доступных для бесплатной перевозки на рейсе ограничено — не более пяти на одном рейсе.

Оформить бесплатную перевозку зайца можно в контактном центре по телефону 8-800-700-8-007.

Ранее Юга.ру писали, что «Победа» предложила Дедам Морозам и Снегурочкам улететь из Сочи бесплатно.