Мэр Краснодара открыл новогоднюю елку и назвал число диспетчеров на праздниках

24 декабря в Краснодаре открыли новогоднюю елку и ярмарку и отчитались о миллионе обращений в диспетчерскую

С 24 декабря до 8 января каждый день с 10 до 22 на Главной городской площади будут работать аттракционы, резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка. Вместе с гостями и жителями города елку открыли мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко.

«Увидел, что краснодарцы — взрослые и дети — уже в предвкушении Нового года. Впереди — всего одна рабочая неделя, и наступят длинные новогодние выходные. Желаю всем с пользой и хорошим настроением их провести. Для этого в библиотеках, Домах культуры и парках Краснодара организовали праздничные мероприятия для детей и взрослых», — сказал Наумов.