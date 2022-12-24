Мэр Краснодара открыл новогоднюю елку и назвал число диспетчеров на праздниках
24 декабря в Краснодаре открыли новогоднюю елку и ярмарку и отчитались о миллионе обращений в диспетчерскую
С 24 декабря до 8 января каждый день с 10 до 22 на Главной городской площади будут работать аттракционы, резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка. Вместе с гостями и жителями города елку открыли мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко.
«Увидел, что краснодарцы — взрослые и дети — уже в предвкушении Нового года. Впереди — всего одна рабочая неделя, и наступят длинные новогодние выходные. Желаю всем с пользой и хорошим настроением их провести. Для этого в библиотеках, Домах культуры и парках Краснодара организовали праздничные мероприятия для детей и взрослых», — сказал Наумов.
«Живем в двух странах. Одна воюет, другая — гуляет»:
За 2022 год Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара отработала больше 1 млн обращений. Это на 20,3% меньше, чем в прошлом году. 122 тыс. раз жители обращались за медицинской помощью, 97 тыс. — о работе правоохранительных органов.
«В каждую дежурную смену будут заступать свыше 30 сотрудников, чтобы праздники для горожан прошли максимально спокойно и без происшествий», — добавил мэр.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на время новогодних праздников создадут городской оперативный штаб. Он будет следить за безопасностью.