Больше четырёх тысяч билетов на междугородние автобусы пассажиры купили в онлайн-сервисах РНКБ

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  • © Фото Annie Spratt, unsplash.com
    © Фото Annie Spratt, unsplash.com

Более 2 тысяч пассажиров приобрели около 4700 билетов на междугородние автобусы в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае в мобильном приложении и устройствах самообслуживания банка РНКБ

Общая стоимость купленных билетов — около 1 млн рублей.

По данным РНКБ, самый популярный день для покупки билетов онлайн — пятница, а самые востребованные направления — Красноперекопск и южный берег Крыма. 

Сервис покупки билетов онлайн в мобильном приложении РНКБ появился в ноябре 2022 года. Пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место. Оплатить покупку со своей карты или счета можно в любое удобное время без обращения в кассы автостанций или автовокзалов. В билете данные о пассажире указываются автоматически из мобильного приложения, заполнять их не нужно.

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После покупки билет можно отправить на электронную почту, в мессенджер или сохранить на устройство. Достаточно предъявить квитанцию в электронном виде при посадке на автобус.

Новый сервис — часть масштабного республиканского проекта «Цифровая среда», направленного на развитие современных цифровых услуг,  расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.

Приобрести билеты на междугородние автобусы можно не только в мобильном приложении, но и в сети банкоматов и терминалов РНКБ, которая насчитывает более 1500 устройств. Билеты в них можно оплачивать с помощью карт банка РНКБ (кроме кредитных) и других банков РФ.

Как писали Юга.ру, у виртуальных банковских карт РНКБ появилась опция снятия наличных в банкоматах.

Банки Крым Общественный транспорт РНКБ Севастополь

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