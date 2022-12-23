Больше четырёх тысяч билетов на междугородние автобусы пассажиры купили в онлайн-сервисах РНКБ

Более 2 тысяч пассажиров приобрели около 4700 билетов на междугородние автобусы в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае в мобильном приложении и устройствах самообслуживания банка РНКБ

По данным РНКБ, самый популярный день для покупки билетов онлайн — пятница, а самые востребованные направления — Красноперекопск и южный берег Крыма.

Сервис покупки билетов онлайн в мобильном приложении РНКБ появился в ноябре 2022 года. Пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место. Оплатить покупку со своей карты или счета можно в любое удобное время без обращения в кассы автостанций или автовокзалов. В билете данные о пассажире указываются автоматически из мобильного приложения, заполнять их не нужно.

После покупки билет можно отправить на электронную почту, в мессенджер или сохранить на устройство. Достаточно предъявить квитанцию в электронном виде при посадке на автобус.

Новый сервис — часть масштабного республиканского проекта «Цифровая среда», направленного на развитие современных цифровых услуг, расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.